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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Грузии второй раз за два дня произошло масштабное отключение света

Без света осталась большая часть страны, а в Тбилиси из-за отключения насосных станций возникли перебои с водоснабжением.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Тбилиси и других городах Грузии произошел масштабный блэкаут

В Тбилиси и других городах Грузии произошел масштабный блэкаут / © Associated Press

Тбилиси и ряд других городов Грузии остались без электроснабжения.

Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Свет одновременно исчез почти во всех районах грузинской столицы, а также в ряде других регионов страны. Причины масштабного сбоя пока неизвестны. В Тбилиси также возникли перебои с водоснабжением из-за остановки насосных станций.

В Государственной электросистеме Грузии и других энергетических компаниях пока не комментируют отключение электричества.

Отметим, в ночь на 24 июля Грузию накрыл масштабный блэкаут. Обесточение произошло по всему Тбилиси и в окрестных городах. Света тоже не было и в Абхазии.

Напомним, на Кубе полностью вышла из строя национальная электросеть, в результате чего около 10 миллионов жителей карибского острова остались без электроснабжения.

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Дата публикации
Количество просмотров
379
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