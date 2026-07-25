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В Грузии второй раз за два дня произошло масштабное отключение света
Без света осталась большая часть страны, а в Тбилиси из-за отключения насосных станций возникли перебои с водоснабжением.
Тбилиси и ряд других городов Грузии остались без электроснабжения.
Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Свет одновременно исчез почти во всех районах грузинской столицы, а также в ряде других регионов страны. Причины масштабного сбоя пока неизвестны. В Тбилиси также возникли перебои с водоснабжением из-за остановки насосных станций.
В Государственной электросистеме Грузии и других энергетических компаниях пока не комментируют отключение электричества.
Отметим, в ночь на 24 июля Грузию накрыл масштабный блэкаут. Обесточение произошло по всему Тбилиси и в окрестных городах. Света тоже не было и в Абхазии.
Напомним, на Кубе полностью вышла из строя национальная электросеть, в результате чего около 10 миллионов жителей карибского острова остались без электроснабжения.