В Грузии заговорили о возможной эвакуации украинцев из-за россиян: что известно

Речь идет о ситуации, когда будут реальные угрозы жизни украинцев в случае возобновления авиасообщения между РФ и Грузией.

Украинских граждан в Грузии могут эвакуировать в случае возникновения угрозы их безопасности после возобновления прямого авиационного сообщения между Тбилиси и Москвой.

Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов в интервью Европейской правде.

По его словам, к сентябрю Тбилиси и Батуми очень беспокоили "группы молодых людей крепкого телосложения с татуировками, которые указывают на принадлежность к спецорганам РФ. Кроме того, он отметил, что после объявления Путиным мобилизации угрозы безопасности находящихся в Грузии граждан Украины значительно возросли .

Также читайте В правительстве Грузии объяснили, почему не передают Украине оружие

Посол заверил, что в случае наличия реальных угроз жизни и безопасности украинцев в Грузии страна не будет "сидеть сложа руки".

"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности посольство не исключает возможности обращения в международные организации, наших международных партнеров с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии... Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависит для обеспечения защиты и безопасности (украинцев). Это наш главный приоритет", — сказал Касьянов.

Он рассказал, что сейчас обсуждается возможность организации специальных эвакуационных маршрутов для наиболее уязвимых слоев населения Украины, у которых действительно нет средств для возвращения. Рассматривается именно наземный транспорт как наиболее оптимальный.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после начала объявленной в РФ мобилизации около 700 тысяч российских мужчин бежали в ее страну, 600 тысяч из которых позже уехали в страны Европы, Турции или Армении.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили допускала возможность пересмотра безвизового режима с Россией из-за наплыва россиян в страну после объявления в сентябре мобилизации.

Но премьер Грузии отказался от предоставления Украине военной помощи.

Как сообщалось, глава грузинской провластной партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. В МИД Украины раскритиковали такое желание и заявили: "Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне — политическая подлость".

Читайте также: