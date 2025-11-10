В Грузии заявили, что хотят вступить в ЕС, но на собственных условиях

Ираклий Кобохиде

Реклама

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его правительство готово продолжать движение к членству в Евросоюзе, но только при условии, что Брюссель будет «действовать справедливо» и не будет применять этот процесс как форму политического шантажа.

Об этом сообщает News Georgia со ссылкой на заявление политика.

Кобахидзе отметил, что Тбилиси пришлось приложить значительные усилия, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Реклама

«Нам пришлось за него сражаться. Кроме того, статус кандидата использовался для шантажа. Позже они начали шантажировать нас вопросом о начале переговоров по вступлению в ЕС, что нехорошо, потому что в конце концов это повлекло за собой беспорядки в Грузии», — сказал премьер.

В то же время, он отметил, что правительство Грузии не отказывается от стратегической цели интеграции в Европейский Союз.

«Конечно, у нас по-прежнему есть цель стать полноправным членом ЕС, но мы хотим продолжать идти по этому пути только в соответствии с правилами и принципом справедливости. Таков наш общий подход», — добавил Кобахидзе.

Заявление премьера прозвучало на фоне растущего напряжения в отношениях между Грузией и ЕС, вызванного критикой со стороны Брюсселя относительно «закона об иностранных агентах» и ухудшения демократических стандартов в стране.

Реклама

Ранее сообщалось, что премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации «попытки переворота».

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявления грузинской стороны о том, что Украина якобы препятствует Грузии по пути в Европейский Союз.