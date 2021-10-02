В Грузии заявили, что Саакашвили вернулся, чтобы осуществить государственный переворот

Грузинский политик отмечает, что Саакашвили хотел дестабилизировать ситуацию во время местных выборов.
Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе убежден, что Саакашвили вернулся в страну, чтобы осуществить государственный переворот.
Об этом он сказал в комментарии radiotavisupleba.ge.
Ираклий Кобахидзе отметил, что в стране проходят местные выборы и для власти важно, чтобы все произошло спокойно. По его мнению, Саакашвили намеревался дестабилизировать ситуацию в стране.
"Михаил Саакашвили — человек, который уже 18 лет не дает отдыха стране. Он ехал в Грузию, чтобы воплотить угрозу государственного переворота, или же сам госпереворот", — заявил Кохабидзе.
Он также утверждает, что все судебные процессы против Саакашвили будут проходить в соответствии с законодательством.
Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.
Как сообщалось: в пятницу, 1 октября, грузинские правоохранители задержали Саакашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил експрезидента, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму.
Также в Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания. Ранее адвокат екс-президента Грузии рассказал о двух возможных путях его освобождения.
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