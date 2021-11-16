В Грузии заявляют, что здоровью Саакашвили ничего не угрожает

В Грузии заявляют, что здоровью Саакашвили ничего не угрожает

Как утверждают в пенитенциарном учреждении, Саакашвили проходит интенсивные лабораторные и другие диагностические исследования.

В Департаменте Специальной пенитенциарной службы Грузии отрицают заявление украинской омбудсменки о том, что состояние бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшается. Там уверяют, что его состояние здоровья стабильное.

Об этом сообщает "Грузия онлайн" со ссылкой на слова заместителя начальника медицинского департамента Георгия Чидрашвили.

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По его словам, главные жизненные характеристики и результаты анализов политика в норме.



"Основные жизненно важные параметры, такие как АД, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также есть основные лабораторные показатели в пределах нормы. Он проходит интенсивные лабораторные и другие диагностические обследования. На сегодняшний день его здоровью ничего не угрожает — сказал Чидрашвили.

Отметим, 16 ноября Тбилисский государственный суд рассматривает дело о незаконном пересечении экспрезидентом государственной границы.

Напомним, из-за ухудшения самочувствия 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18. Впоследствии после госпитализации в тюремную больницу он заявил об избиении.

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