В ГУР дали совет гражданским россиянам по 9 мая: держаться подальше от военных преступников и техники

Юсов подчеркнул, что Украина сделает все для справедливого наказания военных преступников и всех, кто имеет отношение к войне против Украины.

В украинской разведке посоветовали россиянам не идти на парад 9 мая и держаться подальше от военной техники. Это касается и других дней.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в комментарии Obozrevatel.

Представитель разведки прокомментировал опубликованные в СМИ документы о подготовке в России к отражению нападения с воздуха во время военного парада 9 мая.

Юсов сообщил, что Украина и военная разведка владеют всей информацией о всех запланированных на 9 мая мерах россиян. Речь идет и о мерах безопасности, в том числе маршрутах и размещении охраны главных лиц РФ.

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками, не связанным с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – посоветовал представитель украинской разведки.

Он также подчеркнул, что Украина делает и будет делать все для своей защиты от российской военной агрессии, для деоккупации территорий, что обязательно случиться, и для возвращения к границам 1991 года.

"И также обязательно сделает все для справедливого наказания военных преступников и всех имеющих отношение к этой геноцидной войне современной России против Украины", — отметил Юсов.

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Напомним, ранее Obozrevatel со ссылкой на источники сообщил, что в Москве готовятся к "бавовне" во время парада 9 мая, поэтому разработали инструкцию на случай воздушной атаки украинского дрона.

Заметим, еще в апреле в России начали отменять парады до 9 мая "из соображений безопасности". В частности, уже известно, что парадов не будет в Курске, Белгороде и оккупированном Крыму.

Кроме того, 9 мая в Москве и других российских городах не будут проводить традиционное шествие "Бессмертный полк".

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