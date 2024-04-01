В ГУР назвали главную задачу Кремля после "победы" Путина на "выборах"

Противостояние с Европой и США уже началось на уровне заявлений, обратили внимание в ГУР.
После так называемых "выборов Путина" в Москве активно готовятся к противостоянию с Европой.
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в программе Security talks на Апостроф TV.
"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним по отношению к Украине и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США – это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", – отметил Скибицкий.
По его словам, планы России по Украине остались неизменными — оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области.
"Мы это видим по тем активным штурмовым действиям, которые ведет Россия", – добавил представитель ГУР.
Напомним, в СБУ рассказали, чего ждать после псевдопобеды Путина на президентских выборах в РФ.
Читайте также:
- Россияне из "Градов" обстреляли Гуляйполе: есть раненый гражданский
- Выбиты окна и повреждения водопровода: Терехов прокомментировал ситуацию в Шевченковском районе Харькова после обстрела
- В ВМС рассказали, могла ли Россия накопить "Калибры" и почему не стоит пренебрегать воздушной тревогой