В ГУР назвали главную задачу Кремля после "победы" Путина на "выборах"

Противостояние с Европой и США уже началось на уровне заявлений, обратили внимание в ГУР.

После так называемых "выборов Путина" в Москве активно готовятся к противостоянию с Европой.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в программе Security talks на Апостроф TV.

"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним по отношению к Украине и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США – это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", – отметил Скибицкий.

По его словам, планы России по Украине остались неизменными — оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области.

"Мы это видим по тем активным штурмовым действиям, которые ведет Россия", – добавил представитель ГУР.

Напомним, в СБУ рассказали, чего ждать после псевдопобеды Путина на президентских выборах в РФ.

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