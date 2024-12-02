В ГУР оценили угрозу от ракет КНДР, которые Россия запускает по Украине

Россия применила против Украины около 60 северокорейских ракет. Их точность, в принципе, не слишком высока.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Мы понимаем, что те технологии, по которым их производили, они устаревшие", – констатировал он.

С другой стороны, они все-таки представляют опасность, потому что погибнуть от ракеты производства 24 года, или погибнуть от ракеты, которая была изготовлена по старым технологиям – разницы нет.

"Эти ракеты, эти поставки представляют тоже очень серьезную опасность для промышленности Украины, для населения Украины, абсолютно для всех", — завершили в ГУР МО.

Напомним, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заверил российского министра обороны Андрея Белоусова, что КНДР будет "неизменно поддерживать" войну России против Украины.

Читайте также: