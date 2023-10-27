В ГУР отреагировали на фейковые самолеты на аэродроме оккупантов: "Могут нарисовать и демократию в РФ"

Да, захватчики пытаются ввести в заблуждение путем изображения рисунков самолетов на аэродромах. Враг видит, что украинские глаза, используя разные инструменты, могут обнаруживать места скопления и техники.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Работа ВСУ будет продолжаться

Как отметил Юсов, в первую очередь говорится о аэропортах и самолетах. Если первые такие граффити мы увидели по отношению к стратегическим бомбардировщикам, то сейчас – МиГ-31.

"Это не поможет, сразу можем вам сказать, но попытка такова. Они могут также нарисовать у себя рисунок демократии у себя на России, возможно, им это поможет", – отметили в разведке.

Юсов подчеркнул: украинская работа Сил безопасности и обороны, в частности, по уничтожению вражеских средств на аэродромах будет продолжена.

Напомним, российские военные пытаются создать видимость наличия истребителей на аэродроме в оккупированном Крыму, рисуя их. На то, что самолеты могут быть фейком, указывает, что на них отсутствуют тени.

Читайте также: