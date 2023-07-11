В ГУР отреагировали на расстрел в РФ командира подводной лодки, который обстрелял Винницу "Калибрами"

Ржицкого ликвидировали 10 июля в 7:00 в парке, куда тот вышел на утреннюю пробежку.

В российском Краснодаре неизвестный застрелил командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, который причастен к террористическому удару по Виннице 14 июля 2022 года.

Об этом сообщает ГУР.

В разведке отмечают, что 10 июля "подводник" совершал пробежку в Краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие победы.

"Около шести утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего", — говорится в сообщении.

"Краснодар" — одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав Черноморского флота вмф рф. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

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Известно, что капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий, по меньшей мере, с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара".

Напомним, российские пропагандисты заявили, что за Ржицким якобы следил "киллер", хорошо знавший его маршруты. Он ликвидировал оккупанта 10 июля в 7:00 в парке, куда тот вышел на утреннюю пробежку.

Добавим, что спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что удар был нанесен российскими ракетами "Калибр", выпущенными из подводной лодки в Черном море. Тогда журналисты-расследователи установили, что одной из подлодок, которая выпустила ракеты по мирному городу, был "Краснодар", командиром которого является Станислав Ржицкий.

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