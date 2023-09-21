В ГУР ответили, настоящее ли видео с "живым-здоровым" Кадыровым

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов считает, что видео с "живым-здоровым" Кадыровым старые или постановочное. Он отметил, что чеченский преступник действительно в тяжелом состоянии.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Андрей Юсов отметил, что ГУР подтверждает тяжелое состояние здоровья Кадырова. Он считает, что видео были постановочные или старые.

"Мы можем подтвердить, что у него тяжелое состояние здоровья действительно был ряд неудачных медицинских вмешательств и последняя неудачная операция. Значительная часть видео, которые в последнее время публикуют в Сеть с его участием — это либо постановка, либо они несвежие. Потому что если человек хорошо чувствует себя, то нетрудно запостить нормальное информативное, актуальное видео, которое сняло бы все вопросы. Но они этого не могут снять, потому что проблемы существуют", — считает Андрей Юсов.

Что известно о состоянии Кадырова

Уже долгое время распространяются новости о тяжелом состоянии чеченского преступника Рамзана Кадырова. Он же в ответ публикует короткие видео о якобы своем нормальном состоянии.

Недавно с участием военного преступника Рамзана Кадырова в Сети появилось видео, в котором от его имени уверяют, что с чеченским лидером все хорошо, а болеет на самом деле его дядя — Магомед Кадыров.

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