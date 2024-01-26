В ГУР ответили, передавала ли РФ Красному Кресту информацию о пленных по сорванному обмену

Пока еще неизвестны факты пребывания людей на борту, ни их судьбы.

РФ не передавала Международному комитету Красного Креста информацию об украинских пленниках по обмену 24 января, который не состоялся.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его информации, на самолете Ил-76, который упал в России 24 января, должны были быть двое российских чиновников, которым в последний момент было приказано сойти с борта.

Подобная информация должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны государства-агрессора Международному комитету Красного Креста, который и должен верифицировать состояние здоровья, условия нахождения, обращения с военнопленными. не было", — рассказал Юсов.

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Несмотря на это, есть ряд других загадочных обстоятельств и событий этого дня.

Пока еще неизвестны факты пребывания людей на борту, ни их судьбы.

"Пока фактически мы сталкиваемся с элементами сокрытия. Те факты куцы, которые показывает Россия, — у них ничего нового нет. И возможно, действительно есть что скрывать, в частности в контексте того, что разные средства поражения имеют разные особенности. В ходе этого расследования их можно установить. То есть, чем был поражен самолет. То ли это был С-300, то ли "Панцирь-1", то ли переносной зенитно-ракетный комплекс, то ли другие элементы", — отметил он.

РФ продолжает блокировать полную информацию

"Да, есть информация о пяти телах, зашедших в белгородский морг. Мы не можем исключать версию, что другие тела агрессор мог спрятать в каком-то другом месте. Но тогда, опять же, вопрос – для чего? И с какой целью это делается?", — сказал Юсов.

Что предшествовало

Напомним, между Украиной и РФ 24 января должен был состояться обмен пленными — и должен был стать одним из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Однако Россия сорвала его после падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Добавим, агрессорка Россия имеет на вооружении около сотни самолетов Ил-76. Они перевозят разные грузы. В том числе и военного характера.

Следует установить, сообщила ли РФ Международный комитет Красного Креста о перевозках военнопленных самолетом. Соответствующий запрос украинская сторона уже направила в МККК.

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