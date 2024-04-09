В ГУР подтвердили удар дронами по авиапредприятию в Воронежской области РФ

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил удар беспилотниками по авиапредприятию в Воронежской области России.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Детали раскрывать не будем, но по предварительной информации поражены основные производственные мощности предприятия", — прокомментировал он.

Напомним, в Донецкой области пограничники подбили российскую авиационную кассетную бомбу (видео).

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