В ГУР рассказали, применяла ли РФ иранскую баллистику в Украине

Украина принимает все меры, чтобы не допустить использования такого вооружения в войне.

Пока украинская разведка не зафиксировала фактов применения Россией баллистических ракет иранского производства во время атак по Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Состоянием сегодня фактов применения баллистических ракет иранского производства государством-агрессором Российской Федерацией не зафиксировано. Конечно, этот вопрос мониторится нашей страной прежде всего и нашими партнерами. Принимаются меры для того, чтобы таких вещей не было и в будущем", — рассказал представитель ГУР.

Впрочем, Москва может получить баллистику от Тегерана. По информации РБК-Украина от источников в спецслужбах, речь идет не только о деньгах, по которым может сопровождаться соглашение между Ираном и Россией. По словам источника, Иран находится на этапе торгов и ждет от РФ более выгодного для себя предложения, касающегося военно-технической сферы.

Как сообщалось, аналитики ISW в своем отчете информировали, что Иран готов к передаче России баллистических ракет. Отмечалось, что речь идет о баллистических Fateh-110 и Zolfaghar. По словам аналитика Амина Солтани, уже в октябре Иран сможет продавать ракеты Москве по завершении резолюции ООН.

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