В ГУР сообщили, сколько российских военных сейчас воюют в Украине

На временно оккупированных территориях размещены 35 тысяч человек росгвардии.

Оккупационные войска Российской Федерации в Украине составляют около 462 тысяч человек — это данные украинской разведки.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию: отводить утратившие боеспособность части и подразделения, где численность личного состава менее 50% в тыловые районы. После восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта", — говорит он.

Кроме того, на временно захваченных территориях Украины размещено 35 тыс. человек "росгвардии", обеспечивающих оккупационный режим.

Также, по словам Скибицкого, оборонная промышленность России способна производить два миллиона боеприпасов в год. Речь идет о снарядах 122 и 152 мм. Впрочем, в 2023 полностью покрыть потребности армии российская промышленность смогла. Дефицит – около полумиллиона снарядов.

В ГУР подчеркивают, что сначала россияне возили снаряды из Беларуси, впоследствии – закупали в Иране, а затем – из Северной Кореи. Представитель разведки отмечает, что им известно, по каким маршрутам перевозили снаряды, на каких складах их хранят и как их дальше доставляют на фронт.

Скибицкий говорит, что в текущем году РФ планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин во время "прямой линии" 14 декабря 2023 года заявил, что на фронте в Украине находится 617 тыс. российских оккупантов.

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