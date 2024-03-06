В ГУР уточнили потери россиян в результате уничтожения "Сергея Котова"

Во время уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов " ранения получили не менее 27 оккупантов, еще семеро погибли.

Об этом сообщает ГУР.

"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении

Потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным, составляют семеро моряков.

"Информация уточняется", – добавили в ГУР.

Напомним, в ночь на 5 марта оккупантов в Крыму атаковали дроны. Во время атаки в районе Керчи был поражен вражеский патрульный катер "Сергей Котов". Источники в ГУР сообщили, что судно полностью уничтожено, а судьба экипажа еще уточняется.

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