В ГУР высказались по поводу поставки России баллистических ракет из Северной Кореи

Украинскому Главному управлению разведки известно о поставках оружия в Россию из Северной Кореи. Впрочем, сейчас информация о передаче баллистических ракет уточняется.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Сам факт сотрудничества давно известен, поставки артиллерийских снарядов, боекомплекта, снарядов для РСЗО, мин – это то, что мало подтверждения. Что касается баллистики, сейчас продолжается сбор данных и доразведка для того, чтобы можно было более детально проанализировать ситуацию и прокомментировать", – подчеркнул разведчик.

По его словам, сам факт оборонного сотрудничества между странами "не скрытый характер носит". Юсов также подчеркнул, что и Иран, и Северная Корея открыто снабжают вооружение в Москве. Впрочем, публично они этого не подтверждают.

"В целом правительств стран, которые готовы официально поддерживать РФ, мало. Даже ближайшие соратники отказываются от такой поддержки и пытаются избегать подтверждения", — подчеркнул Юсов.

Как сообщалось, Пхеньян выступил с заявлением о поставках России северокорейских ракет. Северная Корея отрицает все заявления о передаче агрессорке России баллистических ракет для атак по Украине. Пхеньян считает "необоснованной" подобную информацию.

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что Россия использовала для массированного воздушного удара ракеты из Северной Кореи. Он назвал снабжение оружия Пхеньяном РФ "значительной и тревожной эскалацией". Как следствие – США созвали Совбез ООН на 10 января.

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