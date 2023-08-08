В ГУР заявили о возможной причастности России к взрыву в порту Турции

Порт, в котором произошел взрыв, использовался в рамках "зернового соглашения".

Турции следует изучить возможную причастность России к взрыву в порту Дериндже, который находится на северо-западе страны.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель главного управления разведки минобороны Андрей Юсов.

Он заявил, что нужно проверять любую информацию и особенно возможную причастность России.

"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странным выглядит ситуация — взрыв элеватора в Турцию в преддверии возможного визита диктатора (Путина. — Ред.) в Турцию", — заявил Юсов. .

Представитель ГУР напомнил, что Анкара хочет обсудить с Москвой продление "зернового соглашения" и именно Турция активно поднимает вопрос по поставкам украинского зерна на мировые рынки.

"И здесь происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", — добавил Юсов.

Сдетонировал контейнер с зерном в турецком порту

Напомним, ранее сообщалось, что 7 августа возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море раздался мощный взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит атаки на порты Украины и блокировку Черного моря, то до конца войны может остаться без кораблей.

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