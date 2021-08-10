В Гвинее обнаружили первый случай смертельной лихорадки в западной Африке: лекарств от нее не существует

В Гвинее обнаружили первый случай смертельной лихорадки в западной Африке: лекарств от нее не существует

Заболевший геморрагической лихорадкой Марбурга скончался.

В Гвинее обнаружили первый случай геморрагической лихорадки Марбурга, на место происшествия выехала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, а соседние государства предупреждены,

Об этом сообщается в заявлении ВОЗ.

Случай лихорадки этой лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где ранее была выявлена Эбола. Это первый случай лихорадки Марбурга в западной Африке. Заболевший пациент скончался.

Вирусы Марбурга и Эбола сходны по своей морфологии.

ТСН.ua

ВОЗ направила в Гвинею экспертов, которые помогут властям страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты заболевшего, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования на ситуацию.

Заметим, что пока лекарств, которые бы успешно лечили от вируса геморрагической лихорадки Марбурга, не существует.

Геморрагическая лихорадка Марбург — острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Хотя природные очаги распространения вируса находятся в Африке, впервые болезнь наблюдалась в 1967 году в Европе: в городах Марбурге и Франкфурте-на-Майне, также один человек наблюдался в Белграде.

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Больной человек представляет опасность для окружающих. Выделение вируса происходит с носоглоточным содержимым, мочой, заразна также кровь больных. Инфицирование людей может происходить воздушно-капельным путём, при попадании вируса на конъюнктивы, а также на кожу (случайные уколы иглой или порезы), не исключается возможность полового пути передачи инфекции (вирус обнаруживался в семенной жидкости). Вирус в организме переболевшего человека может сохраняться до 3 месяцев.

Напомним, ранее стало известно о вспышке лихорадки Эбола в Гвинее на западе Африки. Так, в городе Нзерекоре по состоянию на 23 февраля зафиксировано не менее 8 случаев заражения вирусом, пять человек погибли.

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