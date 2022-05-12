В Хабаровском крае раздались взрывы в воинской части: есть погибший и раненые

В России в Хабаровском крае на территории воинской части раздались взрывы.
По данным источников в экстренных службах региона, на территории части разразился прах
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, есть погибший и пострадавшие.
"В результате взрыва пороха при разгрузке боеприпасов семь человек пострадали, они получили легкие раны. Еще один человек погиб", — рассказал источник в спасательной службе.
По его данным, после взрыва произошел пожар, он локализован.
"Двоих пострадавших доставляют санавиацией в больницу, у них ожоги, поражение 65% и 40%", — сказали в Минздраве.
Напомним, что в Хабаровском крае России 12 мая произошел взрыв на пороховом складе. По меньшей мере, один человек погиб.