В Хабаровском крае раздались взрывы в воинской части: есть погибший и раненые

В Хабаровском крае раздались взрывы в воинской части: есть погибший и раненые

В России в Хабаровском крае на территории воинской части раздались взрывы.

По данным источников в экстренных службах региона, на территории части разразился прах

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, есть погибший и пострадавшие.

"В результате взрыва пороха при разгрузке боеприпасов семь человек пострадали, они получили легкие раны. Еще один человек погиб", — рассказал источник в спасательной службе.

По его данным, после взрыва произошел пожар, он локализован.

"Двоих пострадавших доставляют санавиацией в больницу, у них ожоги, поражение 65% и 40%", — сказали в Минздраве.

Напомним, что в Хабаровском крае России 12 мая произошел взрыв на пороховом складе. По меньшей мере, один человек погиб.