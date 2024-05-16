В Хаттусе нашли монолитный "камень желаний" из нефрита: что о нем известно

Во времена Хеттской империи "камень желаний" мог иметь религиозное значение.

В Хаттусе, столице древнего Хеттского царства, обнаружили монолитный камень из нефрита — его называют "камнем желаний". Ученые до сих пор окончательно не выяснили, чем есть артефакт.

Об этом пишет издание IFLScience.

Как отмечается, в древних руинах Большого храма, на территории современной Турции, был найден массивный камень кубической формы, изготовленный из нефрита. Местные жители называют его "камнем желаний". Во времена Хеттской империи он мог иметь религиозное значение.

Хеттская империя с 2000 года до н. э. до 1340 г. до н. е. процветала как крупнейшее государство на Ближнем Востоке. В зените своего расцвета столица Хаттуса с населением примерно 40 000 – 50 000 человек могла похвастаться величественными храмами, царскими резиденциями и крепкими фортификационными сооружениями.

Однако уже около 1200 г. до н. е. город постепенно пришел в упадок, оставив после себя многочисленные артефакты и руины, в частности нефритовый монолит, находящийся в Большом храме.

Что интересно, этот камень зеленоватого оттенка, изготовленный из серпентинита или нефрита, отличается своей уникальной сохранностью в виде сплошного монолита.

Напомним, участок шоссе протяженностью 240 км, соединяющий два города в Саудовской Аравии, имеет титул самой длинной прямой дороги в мире.

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