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В Херсонской области коллаборанты "отжимают" землю у фермеров, которые не захотели сотрудничать с "властью"

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В Херсонской области коллаборанты "отжимают" землю у фермеров, которые не захотели сотрудничать с "властью"

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

В Херсонской области оккупанты и местные предатели продолжают издеваться над местными жителями.

Некоторые коллаборанты продолжают активно наращивать свой "земельный банк". Они отжимают в землю и материальные ценности у фермеров, отказавшихся сотрудничать с оккупационными российскими властями.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, так называемые дельцы расставляют свою охрану на рейдерски захваченных предприятиях. В некоторых случаях работает формат "семейного подряда".

"Наивно считать, что у СБУ нет этой информации, и что каждый участник этих процессов не понесет заслуженного наказания. Все фамилии впоследствии будут названы", — отмечает чиновник.

Как сообщалось, кафиры усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины – в частности, они ищут корректировщиков огня и членов ДРГ из-за контрнаступательных действий ВСУ на юге.

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