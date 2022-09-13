В Херсонской области коллаборанты "отжимают" землю у фермеров, которые не захотели сотрудничать с "властью"

В Херсонской области оккупанты и местные предатели продолжают издеваться над местными жителями.
Некоторые коллаборанты продолжают активно наращивать свой "земельный банк". Они отжимают в землю и материальные ценности у фермеров, отказавшихся сотрудничать с оккупационными российскими властями.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По его словам, так называемые дельцы расставляют свою охрану на рейдерски захваченных предприятиях. В некоторых случаях работает формат "семейного подряда".
"Наивно считать, что у СБУ нет этой информации, и что каждый участник этих процессов не понесет заслуженного наказания. Все фамилии впоследствии будут названы", — отмечает чиновник.
Как сообщалось, кафиры усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины – в частности, они ищут корректировщиков огня и членов ДРГ из-за контрнаступательных действий ВСУ на юге.
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