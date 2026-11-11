В ходе перестрелки в Кракове погиб диджей из Великобритании: шокирующие подробности

Место стрельбы в Кракове / © Associated Press

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Джеймс Томас Кэмпбелл, 32-летний диджей из шотландского Прествика, был одним из шести человек, которых в Кракове застрелил 24-летний нападавший.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

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Мужчина был родом из Прествика в графстве Южный Эйршир в Шотландии. Как сообщает газета, он работал ди-джеем, а на острове Арран сдавал туристам двухкомнатный коттедж для отдыха. Один из друзей семьи Кэмпбелл сказал The Telegraph: «Мы все в шоке. Это слишком больно. Вы представляете, через что нам пришлось пройти? Мы разбиты горем».

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Представитель британского Министерства иностранных дел сообщил, что ведомство оказывает поддержку семье погибшего, которая находится в трауре, а также близким второй жертвы, получившей ранения.

Еще одним пострадавшим является 19-летний Гарри Марчант из Северного Йоркшира. Его семья подтвердила, что молодой британец находится в больнице, а его состояние стабильное.

Напомним, что во время перестрелки также погибла туристка из Австрии.

Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

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В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

Кроме того, в Польше сообщили, что стрелок увлекался террористами и ультраправой идеологией, что и могло подтолкнуть его к преступлению. Однако там подчеркивают, что это еще не окончательная причина трагедии, следствие продолжается.

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