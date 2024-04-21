В ходе рейда ЦАХАЛ на Западном Берегу были убиты 14 работников гуманитарной организации — СМИ

По меньшей мере 14 представителей гуманитарной организации "Палестинский Красный Полумесяц" погибли во время рейда армии Израиля в лагере беженцев Нур-Шамс на севере Западного берега.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

"В настоящее время наши экипажи отвезли 14 мучеников из лагеря Нур-Шамс в больницу", — сообщает Палестинский Красный Полумесяц.

В свою очередь, Израиль официально данную информацию не комментировал.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран заявил о готовности разбомбить израильские ядерные объекты.

Кроме того, мы ранее информировали, что удар Израиля по сектору Газа убил 5000 нерожденных детей.

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