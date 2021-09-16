В ходе торгов цена взлетела в 10 раз: семейную драгоценность британской монархии продали с аукциона

Браслет был любимым украшением принцессы Маргарет.

Семейную драгоценность британской монархии продали с аукциона за рекордные полмиллиона долларов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 сентября.

Браслет из жемчужин с бриллиантовой застежкой был любимым украшением принцессы Маргарет — младшей сестры королевы Елизаветы Второй. Маргарет надевала его для официального портрета к своему 19 дню рождения.

Перед началом торгов за браслет надеялись получить примерно 50 тысяч долларов, но во время аукциона цена взлетела в 10 раз.

Новости мира: семейную драгоценность британской монархии продали с аукциона

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