В Хорватии из-за сообщения о бомбе экстренно сел самолет из Чехии: подробности

Самолет в аэропорту проверяют на наличие взрывчатки.
В аэропорту Хорватии из-за сообщении о бомбе экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс "Прага — Сплит". На его борту был 141 пассажир и 5 членов экипажа.
Об этом сообщает чешское издание Zdopravy.
По данным издания, о заминировании самолета компании Smartwings сообщил неизвестный через контактную форму на сайте аэропорта Чехии.
"Мы немедленно передали сообщение всем подразделениям безопасности и оперативным подразделениям, полиции Чехии, авиаперевозчику и контролю воздушного движения", — сказала пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова.
Самолет в экстренном режиме приземлился в Сплите. Пассажиров и экипаж эвакуировали. Представитель авиаперевозчика Владимира Дуфкова сообщила, что сейчас самолет проверяют пиротехнические службы.
"В настоящее время в аэропорту Сплита происходит пиротехнический осмотр самолета из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва", — сообщила она.
Напомним, самолет "Киев-Батуми" сломался сразу после взлета.