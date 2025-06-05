В Хорватии планируют возобновить обязательную военную службу

Флаг Хорватии

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В среду, 5 июня, вице-премьер-министр Хорватии и министр обороны Иван Анушич представил общественности новый законопроект, предусматривающий возобновление обязательной военной службы.

По документу призыв будет касаться мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые после прохождения медицинского осмотра будут признаны годными к службе. Для женщин служба останется добровольной, сообщает Balkaninsight.

Призывники будут проходить двухмесячную базовую военную подготовку и получать ежемесячную зарплату в размере 1100 евро, пояснил министр. Для тех, кто не желает служить в вооруженных силах, предложены альтернативные варианты.

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«Первый вариант — пройти трехмесячную подготовку по гражданской обороне», — рассказал Иван Анушич. Второй вариант — четырехмесячная служба в учреждениях, обслуживающих города и муниципалитеты.

Министр также отметил, что граждане, которые пройдут базовую военную подготовку, будут иметь преимущество при трудоустройстве в государственных и общественных структурах Хорватии.

По предварительным оценкам правительства, ежегодно планируется проводить пять волн призыва, каждая из которых будет охватывать около 800 человек — то есть до 4000 призывников в год. Впрочем, законопроект еще должен быть одобрен парламентом, поэтому Анушич ожидает, что возобновление призыва может стартовать не раньше 2026 года.

Ранее сообщалось, что Хорватия категорически отказывается отправлять своих военных в Украину. Хорватские солдаты не будут участвовать в европейском контингенте военных при любых условиях.

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