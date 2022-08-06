В Хорватии произошла смертельная авария: автобус с польскими паломниками слетел с дороги

На севере Хорватии сегодня, 6 августа, утром в смертельное ДТП попал польский автобус с паломниками. В результате аварии по меньшей мере 11 человек погибли, еще 34 пострадали.

Авария произошла около 06:40 (по киевскому времени) на трассе между населенными пунктами Ярек Бисашки и Подворец в Вараждинской жупании. Автобус на польских номерах слетел с дороги.

Об этом сообщают местные СМИ и сам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня утром в трагической аварии в Вараждине (Хорватия) 11 человек погибли, 34 получили ранения и были госпитализированы. Это паломники, которые направлялись в Меджугорье. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших", — написал Моравецкий.

Польский премьер уже обсудил детали смертельной автокатастрофы с премьер-министром Хорватии.

"Андрей Пленкович заверил в полной поддержке хорватских медицинских служб. Я поручил нашим консульским службам организовать поддержку семей участников ДТП", — добавил Моравецкий.

Teška nesreća на A1. Vatrogasci kažu — najmanje 11 человек poginulo, ima и teško ozlijeđenih. Više u @vijestihr i @RTLDanas donose наши reporteri @Ana_Mlinaric и Marko Šiklić pic.twitter.com/W35CfPH8co — Ivana Brkić (@ibrkicRTL) August 6, 2022

По информации местных СМИ, в автобусе находилось около 50 пассажиров, но точное количество узнают у сотрудников пограничного пункта, которым автобус въехал в Хорватию. Речь идет уже о 12 погибших. Сообщается, что еще один человек от полученных травм скончался в больнице.

Указано, что из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса, на месте аварии работают спасатели. В Вараждин уже прибыл министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Напомним, в Ровенской области 29 июля произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. 40-летний житель Хмельницкой области врезался прямо в блокпост.

Читайте также: