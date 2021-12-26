В Хорватии вернувшимся на родину эмигрантам выплатят по 26 тысяч евро

В Хорватии вернувшимся на родину эмигрантам выплатят по 26 тысяч евро

Таким образом правительство страны хочет сделать, чтобы выехавшие за границу граждане возвращались на родину.

В Хорватии хотят заманить эмигрантов в страну с помощью страховых взносов. Из бюджета таким гражданам будут платить по 26 тысяч евро.

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Об этом сообщает Epoch Times Europe GmbH.

Программа, которую на днях представили, ориентирована на хорватов, эмигрировавших в другие страны ЕС. Под девизом "Я выбираю Хорватию" участники должны получить до 26 тысяч евро, если они вернутся в Хорватию и создадут компанию. Создание такой программы обосновали сокращением и старением населения.

Согласно официальным данным за последние 8 лет из Хорватии в страны ЕС эмигрировали более 230 тысяч хоронителей. В основном они выбрали для проживания Германию, Австрию или Ирландию.

Теперь правительство надеется вернуть от 4000 до 4500 эмигрантов в Хорватию в рамках программы, которая стартует с 1 января.

Новая программа также призвана мотивировать людей, переехавших из сельской местности в города Хорватии, вернуться в малонаселенные районы.

Напомним, что в Минцифре рассказали, на что украинцы больше всего тратят свою тысячу за вакцинацию.

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