В Хорватии загадочно исчезла 5-миллионная яхта подсанкционного российского олигарха Усманова

Это не первая история, когда из-под носа у европейской полиции похищают яхты подсанкционных российских олигархов.

В Хорватии похитили судно Алишера Усманова — подсанкционного российского олигарха, говорится в ТСН.

Под покровом ночи яхту "Ирина" стоимостью в 5 миллионов евро вывели из сухого дока в Марине Бетина на острове Муртер.

Произошло это еще три месяца назад, но местные власти узнали о краже только на этой неделе. Уже известно, что судно взяло курс на Турцию. Местная пресса пишет, что пограничники пропустили ее, потому что у хорватской полиции не было информации, что яхте запрещено пересекать границу, а еще у нее не было охраны. Теперь похищение расследуют правоохранители.

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Это не первая история, когда из-под носа у европейской полиции похищают яхты подсанкционных российских олигархов. Более месяца назад из порта итальянского острова Сардиния вывезли 22-метровую "Альдабру", принадлежащую Дмитрию Мазепину — миллиардеру и владельцу компании минеральных удобрений.

Напомним, что Владимир Зеленский придал силу решению СНБО о введении санкций против лиц, среди которых российские деятели культуры и пропагандисты.

Это 198 человек, среди них телеведущие Ангелина Вовк и Яна Рудковская, певец Юрий Лоза, экс-руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, политолог Владимир Корнилов. А также граждане Украины, которые оправдывают войну России против Украины.

Против них вводится полный пакет персональных санкций сроком на 10 лет. Это – блокирование активов, полное прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, отказ в визе в Украину и лишение государственных наград.

Соответствующий указ накануне был опубликован на сайте президента.

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