В Хорватии женщина потеряла память и несколько дней просидела на острове с хищниками

Женщину доставили в больницу на обследование.
Рыбак на отдаленном острове Крк в Хорватии обнаружил женщину, которая потеряла память. Она находилась там в окружении медведей.
Об этом пишет The Sun.
Мужчина немедленно вызвал спасателей. Спасенная женщина не помнила свое имя, а также, как оказалась на острове. Ее лицо было растерзанное. Она также была истощенной. Ее доставили в больницу на обследование.
По данным экспертов, женщина находилась на острове несколько ночей. При этом там живет много медведей.
Местные жители поражены, что ей удалось выжить в таких условиях.
"Эта территория заселена даже животными, за исключением диких кабанов и медведей", — сказал местный житель.
Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.