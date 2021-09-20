В Хорватии женщина потеряла память и несколько дней просидела на острове с хищниками

В Хорватии женщина потеряла память и несколько дней просидела на острове с хищниками

Женщину доставили в больницу на обследование.

Рыбак на отдаленном острове Крк в Хорватии обнаружил женщину, которая потеряла память. Она находилась там в окружении медведей.

Об этом пишет The Sun.

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Мужчина немедленно вызвал спасателей. Спасенная женщина не помнила свое имя, а также, как оказалась на острове. Ее лицо было растерзанное. Она также была истощенной. Ее доставили в больницу на обследование.

По данным экспертов, женщина находилась на острове несколько ночей. При этом там живет много медведей.

Местные жители поражены, что ей удалось выжить в таких условиях.

"Эта территория заселена даже животными, за исключением диких кабанов и медведей", — сказал местный житель.

Напомним, в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

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