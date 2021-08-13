В храме Санкт-Петербурга мужчина поджег себя, когда не смог "дозвониться" до архангела Михаила

Мужчину удалось оперативно потушить, но он все равно получил ожоги.
В российском Санкт-Петербурге в Троицком храме мужчина совершил самосожжение, при этом требуя позвонить архангелу Михаилу.
Видео события опубликовал телеграмм канал Baza.
"Мужчина пытался покончить с собой в храме в Петербурге. Некий Руслан Кескинен зашел в Троицкий храм, облился бензином, после чего поджег себя", — говорится в сообщении.
Мужчину удалось оперативно потушить, но он все равно получил ожоги. По словам очевидцев, он требовал позвонить архангелу Михаилу.
Напомним:
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Как сообщалось, в Харькове 28-летний парень залез в гараж и поджег свой автомобиль Honda Civic.