В храме Санкт-Петербурга мужчина поджег себя, когда не смог "дозвониться" до архангела Михаила

В храме Санкт-Петербурга мужчина поджег себя, когда не смог "дозвониться" до архангела Михаила

Мужчину удалось оперативно потушить, но он все равно получил ожоги.

В российском Санкт-Петербурге в Троицком храме мужчина совершил самосожжение, при этом требуя позвонить архангелу Михаилу.

Видео события опубликовал телеграмм канал Baza.

"Мужчина пытался покончить с собой в храме в Петербурге. Некий Руслан Кескинен зашел в Троицкий храм, облился бензином, после чего поджег себя", — говорится в сообщении.

Мужчину удалось оперативно потушить, но он все равно получил ожоги. По словам очевидцев, он требовал позвонить архангелу Михаилу.

Напомним:

Возле села Жидичин Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто, в котором было тело человека. Правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение.

Как сообщалось, в Харькове 28-летний парень залез в гараж и поджег свой автомобиль Honda Civic.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку