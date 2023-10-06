В Иерусалиме арестовали агрессивного туриста: адвокат объяснил его вандализм

Адвокат подчеркивает, что у туриста психическое расстройство — иерусалимский синдром.

В Иерусалиме арестовали американского туриста, бросившего на пол античные статуи. В результате они разбились.

Об этом сообщает Associated Press.

Событие произошло в Музее Израиля. Муж испортил две римские статуи, датируемые II веком нашей эры.

В полиции подозреваемого назвали "радикально настроенным".

Опираясь на результаты первичного допроса, правоохранители предполагают, что турист разбил статуи, поскольку считает их "идолопоклонническими и противоречащими Торе".

Разбиты античные статуи в Музее Иерусалима/X (Twitter)

Однако адвокат мужчины отрицает это. Он подчеркивает, что у туриста психическое расстройство — иерусалимский синдром.

Иерусалимский синдром — это бредовое состояние, вызванное религиозным магнетизмом города. Туристы начинают верить, что они религиозные фигуры. Синдром может возникать у представителей разных религий.

Задержанному будет проведена психиатрическая экспертиза.

Музей Израиля сообщил, что турист разбил вдребезги статую языческого божества, а у статуи Афины сбил голову. Их намерены отреставрировать.

“Этот случай уничтожения культурных ценностей шокирует. Мы с беспокойством наблюдаем тот факт, что культурные ценности уничтожаются религиозно мотивированными экстремистами», — прокомментировал событие Эли Эскусидо, директор Управления древностей Израиля.

Напомним, полиция Иерусалима арестовала пятерых евреев за плевание в сторону христиан.

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