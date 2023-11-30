В Иерусалиме неизвестные открыли стрельбу на остановке: возросло количество жертв

На въезде в Иерусалим в четверг, 30 ноября, неизвестные открыли стрельбу на остановке. По состоянию на сейчас известно о трех жертвах.

Об этом сообщают служба скорой помощи Magen David Adom (MDA) и полиция, передает Times of Israel.

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По данным полиции, двое мужчин вышли из автомобиля около 7:40 утра и открыли огонь на автобусной остановке, убив одного и ранив восьмерых.

Правоохранители уверяют, что террористы "нейтрализованы" силами безопасности и вооруженным гражданским. Полицейские продолжают осматривать территорию.

Личности нападающих не называются, но некоторые израильские СМИ сообщают, что они – из Восточного Иерусалима.

Генеральный директор MDA Эли Бин сообщил, что в результате нападения пострадали 8 человек: пять человек получили серьезные ранения , еще три человека — в состоянии средней и легкой тяжести. Пятерых серьезно раненых пациентов доставили в больницу Шааре Зедек, а еще троих — в Хадасс Эйн Керем.

ОБНОВЛЕНО

По состоянию на 9:55 по киевскому времени известно о трех жертвах теракта. По сообщениям СМИ, ссылающимся на службу скорой помощи Magen David Adom, двое пожилых людей, получивших серьезные травмы во время нападения, скончались в больнице. Также 24-летний парень скончался на месте происшествия.

Напомним, в Дублине вспыхнули антимусульманские беспорядки после теракта.

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