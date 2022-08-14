В Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус с паломниками: есть раненые

В районе Старого города Иерусалима неизвестный дважды открывал огонь по людям: по автобусу на дороге у Стены плача, а также на соседней автостоянке у гробницы царя Давида.

Правоохранительные органы как основную версию происшествия рассматривают теракт.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Ранены мужчины и одна беременная женщина. Среди пострадавших – четверо хасидов-паломников из США.

Преступник скрылся с места происшествия. Въезд и выезд в Старый город и территория у Стены плача перекрыты, район прочесывают вертолеты.

Обстрел автобуса произошел на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины, через неделю после начала операции "Рассвет" и угроз палестинского террористического движения "Исламский джихад" напасть на Израиль.

Ранее стало известно, что в Черногории неизвестный на улице открыл стрельбу по людям. В результате чего есть погибшие и раненые.

Число жертв теракта в Виннице возросло до 27 – умер врач

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