В Иерусалиме полицейский застрелил палестинского юношу: что известно о нападении и кем был убитый (видео)

Это было еще одно убийство среди многих в спиралевидном списке погибших, отражающее ярость и возмездие, втягивающее израильтян и палестинцев в этот цикл насилия.

Адам Насер Абу Альваха был убит в Иерусалиме утром в понедельник, 30 октября, по данным израильской полиции за ранение полицейского. Репортер The Independent посетил его семью, в доме которой после стрельбы провели обыск. Его мать настаивает на том, что он не принадлежал ни к какой боевой группе и не проявлял особого интереса к политике.

Об истории парня пишет издание The Independent.

Как все происходило

Солнечное и, казалось бы, спокойное утро в восточном Иерусалиме юноша проходил мимо пункта безопасности, когда что-то произошло. Израильские власти утверждают, что он выхватил нож, ударил им одного из полицейских и стал убегать. Далеко он не убежал: в сотне метров его сбили три выстрела из полуавтоматической винтовки.

Юноша, которому было 17 лет, упал у входа в собор Святого Георгия на Наблус Роуд — исторической улице, которая находится рядом со святынями трех религий. Репортер проходил мимо несколько минут назад и вернулся на звук выстрелов, чтобы увидеть тело, лежавшее лицом книзу на асфальте.

The moment when a Palestinian young man was shot dead by lsraeli occupation forces in Jerusalem.@potus@EmmanuelMacron @antonioguterres pic.twitter.com/tSW63oVYaR — Fouad Cmoi (@Fouad_F0X) October 30, 2023

Вскоре территория кишела солдатами и полицией, криками, наведением оружия. Прошло чуть более трех недель после рейда боевиков ХАМАСа, пересекших границу с Газой, чтобы убить 1400 человек и взять около 230 заложников, ситуация остается напряженной и нестабильной.

По сообщению израильских властей, полицейский, на которого было совершено нападение, получил серьезные ранения. Прибыла карета скорой помощи, чтобы доставить его в больницу. Тело погибшего положили в серебристый термочехол, вытащили на середину дороги, упаковали в мешок и увезли, забросив в кузов бронетранспортера.

Насилие продолжается

Спустя время полиция изъяла записи с камер наблюдения, а сотрудники службы безопасности с ревом разъехались на своих автомобилях. Швейцар церкви Святого Георгия запер ворота на двойной замок, так же, как он сделал после того, как архиепископ Кентерберийский Джастин Велби уехал после проповеди в предыдущее воскресенье во время своего визита в страну.

Архиепископ призвал к прекращению бесконечного насилия, необходимости заменить горечь и гнев диалогом и примирением.

Лужа темной крови из-за ворот стекала по улице — все, что осталось от того, что произошло. Несколько проходивших мимо остановились, чтобы посмотреть, прежде чем переступить через нее, чтобы продолжить свой путь.

Чуть позже над головой раздалась серия громких ударов грома — оборонная система "Железный купол" перехватывала ракеты ХАМАСа, напоминая о продолжающейся войне, в которой в Газе погибло уже более 8000 человек.

Кем был убит юноша

Но кто же был тем юношей, который якобы совершил нападение, зная почти наверняка, что поплатится за это жизнью?

Адам Насер Абу Альваха родился в Иерусалиме 15 февраля 2006 года. У него был иорданский паспорт. Он работал в компании по установке окон, которой руководил его старший брат Ахмед. Он наслаждался жизнью, гулял с друзьями, не принадлежал ни к одной боевой группировке и не проявлял особого интереса к политике, настаивают его родные.

Через 20 минут после нападения израильская полиция и солдаты прибыли в дом семьи Альваха на Елеонской горе. Они арестовали отца погибшего юношу, Насера, и его сестер Фатиму и Асиль, которым было около двадцати лет.

Фото с места происшествия / Associated Press

Во время обыска силовики разгромили дом по улице Пятидесятницкой, рядом с церковью Пятидесятницы, откуда открывается вид на долину Кидрон в сторону Храмовой горы, и разгромили все внутри. Семья утверждает, что деньги и ценности были украдены. Невозможно выяснить, правда ли это.

Мать Адама Насера, Марьям, была в слезах. “Они выбили дверь, и посмотрите, что они сделали с нашим домом, — говорит она, указывая на повреждение. — Они застрелили моего сына, они забрали моих дочерей, они забрали моего мужа, ему плохо, он не может ходить, что с ним будет?

Насеру Альваха тяжело ходить по болезни, которой он страдает от рождения. По словам семьи, израильские солдаты сказали Марьяму, что ее сын ранен, но еще жив.

Израильтяне знают, что здесь будет взрыв, когда станет известно, что они убили Адама. Они будут готовиться к неприятностям уже сейчас, — говорит двоюродный брат Ияд. — Мы не сказали матери Адама, что он мертв. Мы подождем, пока они не уволят Насера и девушек, или пока мы не узнаем немного больше о том, что с ними произошло. Она уже так расстроена, как вы видите, это будет слишком для нее.

Вопросы без ответов

Израильские власти иногда сносят дома тех, кого считают причастными к террористическим атакам. Семья Альваха говорит, что их предупредили, что это может произойти и с их домом.

Хосам, еще один двоюродный брат, опасается, что это вполне может произойти. “Мы не верим, что Адам совершил это нападение, он не такой, он никогда не был причастен к чему-либо подобному. Они убили его так же, как убивают многих наших молодых людей — потому что им это может сойти с рук”, — говорит он.

“Мы думаем, что они используют это как повод разрушить этот дом. Таким образом, они захватывают нашу землю, они хотят изгнать нас всех отсюда. Но семья живет на Оливковой горе уже 700 лет. Мы не собираемся просто так отдать дома наших предков, нашу историю и просто уйти”, — сказал Хосам.

У дома начала собираться толпа. Раздавались возгласы неповиновения, клятвы отомстить за Адама. “Он ушел, но его место займут другие, — сказал 19-летний Самир. — Эта борьба не закончится”.

Ситуация в Секторе Газа

Израиль расширил наземную операцию в Секторе Газа, чтобы наказать правящее там движение ХАМАС за смертельное вооруженное нападение 7 октября, в результате которого погибли более 1400 человек.

В то же время Израиль заявил, что войска освободили солдата из плена ХАМАСа — одного из 239 заложников, захваченных боевиками 7 октября.

Бригады "Аль-Касам", вооруженного крыла ХАМАСа, заявили, что боевики столкнулись утром 31 октября с израильскими силами, которые "вторглись на южную ось Газы, (включая) пулеметы, и обстреляли четыре транспортных средства ракетами Аль-Ясин 105. Речь идет о противотанковых ракетах местного производства.

По словам "Аль-Касама", боевики также обстреляли ракетами два израильских танка и бульдозеры на северо-западе Газы.

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