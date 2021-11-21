В Иерусалиме после стрельбы повысят уровень готовности для предотвращения терактов: что известно

В Иерусалиме после стрельбы повысят уровень готовности для предотвращения терактов: что известно

Полиция застрелила нападающего, открывего огонь утром 21 ноября в Старом городе Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил повысить уровень готовности для предотвращения терактов в районе Иерусалима после стрельбы утром воскресенья, 21 ноября, в результате которой один человек был убит.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

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Соответствующее решение было принято по результатам совещания с силовиками страны.

"Министр внутренней безопасности и Генеральный инспектор полиции проинформировали главу правительства о деталях террористического акта, произошедшего сегодня утром в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима, чтобы предотвратить новые теракты", — говорится в сообщении.

Как известно, полиция страны в воскресенье сообщила, что неизвестный открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима. В результате один израильтянин был убит, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Полиция открыла ответный огонь за нападающим и нейтрализовала его.

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