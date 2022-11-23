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В Иерусалиме произошли взрывы на автобусных станциях, известно о 15 пострадавших (фото, видео)

В Иерусалиме произошли взрывы на автобусных станциях, известно о 15 пострадавших (фото, видео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
2 мин
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В Иерусалиме произошли взрывы на автобусных станциях, известно о 15 пострадавших (фото, видео)

Фото/Twitter: Amichai Stein

Первое сообщение о взрыве поступило около 7 утра.

В среду утром, 23 ноября, в Иерусалиме раздались взрывы на двух автобусных станциях. Известно о меньшей мере 15 пострадавших. Первый взрыв произошел в западной части города, второй – в северной.

Об этом сообщает RFI.

Известно, что первый взрыв произошел на автобусной станции на западном выезде из Иерусалима возле Центрального автовокзала в районе Рамот, ранения получили 12 человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

Следующий взрыв произошел у перекрестка Рамот в северной части Иерусалима – поврежден автобус, ранения получили три человека.

По данным полиции, взрывы прогремели с интервалом в пол часа, на местах работают саперы и другие силы, которые "собирают доказательства и проверяют территорию на наличие подозреваемых". Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки. Ведет поиск взрывных устройств.

Причины взрывов еще не установлены, но израильская полиция заявила, что один из взрывов, вероятно, произошел из-за бомбы, оставленной в сумке возле автобуса.

Одно из местных СМИ сообщает, что по предварительным данным причиной взрыва стало устройство, установленное на мотоцикле рядом с автобусной остановкой.

Напомним, в Стамбуле после недавнего теракта снова неспокойно. В районе города Фатих раздались взрывы, а также загорелись несколько припаркованных авто.

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Дата публикации
Просмотры
164
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