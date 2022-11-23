В Иерусалиме произошли взрывы на автобусных станциях, известно о 15 пострадавших (фото, видео)

В среду утром, 23 ноября, в Иерусалиме раздались взрывы на двух автобусных станциях. Известно о меньшей мере 15 пострадавших. Первый взрыв произошел в западной части города, второй – в северной.

Об этом сообщает RFI.

Известно, что первый взрыв произошел на автобусной станции на западном выезде из Иерусалима возле Центрального автовокзала в районе Рамот, ранения получили 12 человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

2 simultaneously terror attacks в Jerusalem;



* 10 изъятых в бомбе explosion на bus station в Givat Shaul: 2 Критично уничтожены, 2 серьезно уничтожены и 6 другие разрушены



* 2 огнеупорно в бомбе explosion в bus station в Рамоте pic.twitter.com/wSSfWo8B7e — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022

Следующий взрыв произошел у перекрестка Рамот в северной части Иерусалима – поврежден автобус, ранения получили три человека.

La zone de la première explosion à la station de autobus située à l'entrée de Jérusalem. Le chaos!!! Nouveau bilan: 11 blessés!! Formez ce gouvernement sans plus attendre!! pic.twitter.com/tHN10nyNlk — Jonathan Serero (@sererojonathan) November 23, 2022

По данным полиции, взрывы прогремели с интервалом в пол часа, на местах работают саперы и другие силы, которые "собирают доказательства и проверяют территорию на наличие подозреваемых". Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки. Ведет поиск взрывных устройств.

#BREAKING : 7 урезан в explosion на bus station в Jerusalem; некоторые из них в серьезном положении pic.twitter.com/wWI1XDnDJc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022

Причины взрывов еще не установлены, но израильская полиция заявила, что один из взрывов, вероятно, произошел из-за бомбы, оставленной в сумке возле автобуса.

Одно из местных СМИ сообщает, что по предварительным данным причиной взрыва стало устройство, установленное на мотоцикле рядом с автобусной остановкой.

Terrorists conducted два бомби атаки на bus stops в Jerusalem этого бега. Approximately 13 injured, 2 critically. Здесь есть первые бомбы. pic.twitter.com/HVQAqajgD2 — Mike (@Doranimated) November 23, 2022

Напомним, в Стамбуле после недавнего теракта снова неспокойно. В районе города Фатих раздались взрывы, а также загорелись несколько припаркованных авто.

Читайте также: