В Иерусалиме террористы расстреляли автобус: есть погибшие, более 20 раненых (фото)

Теракт в Иерусалиме / © Associated Press

В Иерусалиме на перекрестке Рамот в понедельник утром террористы открыли огонь по автобусу, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, еще более двадцати получили ранения. Нападавшие были ликвидированы силами безопасности на месте происшествия.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Всего четверо погибших были констатированы на месте, среди них мужчина около 50 лет и трое мужчин в возрасте 30 лет. Пятая жертва, женщина около 50 лет, умерла в медицинском центре Shaare Zedek.

Теракт в Иерусалиме / © Associated Press

По меньшей мере 22 раненых были доставлены в три медицинских учреждения, включая Shaare Zedek и Hadassah-University Medical Centers в Эйн-Кереми и на горе Скопус.

Теракт в Иерусалиме / © Associated Press

Теракт в Иерусалиме / © Associated Press

Террористы сели на автобус линии 62, курсирующий по городу, и начали стрелять по пассажирам. Силы безопасности и несколько гражданских, находившихся на остановке, открыли ответный огонь. Нападавшие были ликвидированы на месте. По данным полиции, им было по двадцать лет, они прибыли из городов вблизи Рамаллы — Эль-Кубейба и Катанна. Палестинский исламский джихад и ХАМАС приветствовали атаку.

Террористы расстреляли автобус в Иерусалиме / © Associated Press

Силы безопасности оцепили несколько деревень вблизи Рамаллы для усиления обороны на границе Западного берега и проводят допросы и обыски.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху проводит оценку ситуации вместе с руководителями сил безопасности. Медицинские службы MDA обеспечивают примерно 60 единиц компонентов крови для пострадавших.

Все пункты въезда и выезда из Иерусалима закрыты, продолжается охота на нападавших. Шоссе 1 от тоннеля Арзаим на восток также закрыто на неопределенный срок.

«Мы приехали на место большим количеством сразу после сообщения о пострадавших. Люди лежали без сознания на дороге, обочине и на тротуаре возле остановки. Были разбиты стекла, паника. Мы оказывали медицинскую помощь и продолжаем транспортировать пострадавших в больницы», — рассказал парамедик MDA Надив Тайб.

«Я оказал первую помощь женщине около 70 лет с проникающими ранениями верхней части тела. Вместе с коллегами ее эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. После этого продолжил помогать женщине в 40 лет, которая была в сознании, с ранениями верхней части тела», — добавил Шломи Леви.

Парамедик Фади Дкайдек отметил: «Это очень тяжелая сцена. Пострадавшие лежали на дороге и тротуарах возле остановки. Мы проводим сортировку раненых и оказываем неотложную медицинскую помощь всем, включая тяжелые и критические случаи».

Очевидец, находившийся в автобусе, вспоминает: «Автобус был переполнен. Как только он подъехал к остановке, раздалась стрельба. Я побежал на другую сторону дороги и спрятался под другим автобусом».

Еще один свидетель, Малка Коэн, уточнила, что сначала двери автобуса не открывались из-за «поломки», а когда они открылись, террористы начали стрелять.

