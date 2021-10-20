В Иерусалиме во время жестких столкновений с полицией Израиля арестовали более 20 палестинцев: видео

В Иерусалиме во время жестких столкновений с полицией Израиля арестовали более 20 палестинцев: видео

Участники беспорядков напали на пассажирский автобус, есть пострадавшие.

В Израиле во вторник, 19 октября, 22 человек арестовали во время жестких столкновений между палестинцами и израильскими силовиками вблизи Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что подозреваемые якобы бросали камни в автомобили. В частности, вечером участники беспорядков напали на автобус, следовавший к Стене Плача. В результате инцидента пострадал водитель и 16-летний пассажир.

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По данным издания, 38-летнему мужчине в голову попал осколок стекла, а подросток получил удар камнем в живот. Оба пострадавших госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, во время столкновений легкие ранения от броска камнем получил военнослужащий из "Голани".

В издании отмечают, что это не первое за последнее время сообщение о нападении на автобус. Эскалация напряженности в Старом городе наблюдается на протяжении нескольких дней. В начале недели автобусы изменили свой маршрут, чтобы не проезжать мимо Дамасских ворот.

Между тем палестинские СМИ пишут о по меньшей мере 55 раненых во время столкновений палестинцев.

ערבים רגמו באבנים אוטובוס סמוך לשער האריות בעיר העתיקה בירושלים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לאוטובוס @ SuleimanMas1

(צילום: יחיאל גורפיין) pic.twitter.com/w9E2axo3fH — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2021

תיעוד: שוטר ירה באוויר סמוך לשער הפרחים בירושלים, לאחר שמתפרעים ערבים יידו אבנים על אוטובוס @moyshis pic.twitter.com/dkua9xcJds — כאן חדשות (@kann_news) October 19 2021

В августе на границе Израиля и сектора Газа в результате столкновений пострадал по меньшей мере 41 палестинец и один израильский пограничник. 13-летний мальчик был ранен в голову, а еще одному ребенку в шею попала резиновая пуля.

Напомним, что 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением "Хамас", контролирующим Сектор Газа.

"Самая значительная эскалация боевых действий с 2014 года" привела к гибели по меньшей мере 248 человек, в том числе 66 детей и 39 женщин, в Газе и 12 человек, в том числе двух детей, в Израиле.

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