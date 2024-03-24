"В ИГИЛ россияне были второй группой по количеству" – эксперт о виновных в теракте в "Крокусе"

Говоря об ответственности ИГ в теракте в Подмосковье, Коваленко отметил, что многие граждане РФ уже давно являются членами этой террористической организации.

В составе Исламского государства, ИГ (или старое название до 29 июня 2014 года – ИГИЛ, Исламское Государство Ирака и Леванта) граждане РФ были второй группой по количеству членов. Поэтому российское "расследование" теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье может вывести россиян самих на себя.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает FREEДОМ.

"...Если действительно проводить беспристрастное следствие, то может получиться даже так, что результаты этого следствия выведут россиян самих на себя ", — говорит Коваленко.

Эксперт отметил, что совершенно не удивлен темой ИГИЛ, террористы которой якобы взяли на себя ответственность за теракт.

"Мало кто об этом говорит, но в составе ИГИЛ – Исламского государства, этой террористической организации – россияне были второй этнической группой по количеству. Это была одна из самых многочисленных групп. Годами через Дагестан с территории РФ выезжали российские граждане, которые затем оказывались в составе группировки ИГИЛ, преимущественно в его сирийском подразделении. При этом очень интересно, что когда они выезжали через Дагестан, то им всем оформлялась страховка по линии ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования – ред.). Все они имели определенные льготы, имели страхование и т.д., – утверждает Коваленко.

По его данным, большинство этих россиян воевали в Сирии в составе ИГ против сирийских повстанцев вместе с силами диктатора Башара Асада и контингентом РФ в Сирии.

"Когда была возвращена под контроль Башара Асада значительная часть территории Сирии и захвачено "энное" количество террористов ИГИЛ в плен, то их не расстреляли, их не судили — тех, которые были гражданами России. За ними специальные чартеры отправлялись, и их высылали обратно на территорию Российской Федерации. Поэтому совершенно не удивляюсь тому, что подобная тема с ИГИЛ продолжает в России, скажем так, пульсировать", – рассказывает эксперт.

Последствия теракта

По мнению Коваленко, путинский режим использует теракт в "Крокус Сити Холл" для дальнейшего "закручивания гаек" — вплоть до возвращения смертной казни.

"Очень скоро мы увидим последствия. В первую очередь это, конечно же, еще большее усиление контроля над населением РФ. Там даже говорят о возвращении смертной казни. Если Россия пойдет на это, то, в принципе, это будет полный возврат к сталинским репрессиям. Если раньше человека за антивоенную позицию могли приговорить к сроку заключения, то совершенно не удивительно, что смогут и к расстрелу приговорить", – рассуждает аналитик.

Однако эксперт не соглашается с мнением, что теракт был нужен Путину, чтобы объявить новую волну мобилизации в РФ. По его мнению, для этого диктатору "не нужно было устраивать столь масштабную резню".

"Здесь наверняка речь идет о каком-то внутреннем факторе. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим нечто более серьезное и глобальное, чем все, что озвучивалось до того, но что будет влиять именно на внутренние факторы в России", – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, что в пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". Сегодня, 24 марта, в России заявили, что количество погибших возросло до 137 человек.

В субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

По информации Reuters, за терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К. Она действует преимущественно в Афганистане и соседних странах, в частности, в Таджикистане, граждане которого были задержаны российскими силовиками.

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