В Индии произошел пожар на заводе по производству химикатов: погибло около 18 человек

Их тела обнаружили на пепелище.
В индийском городе Пуна горел завод по производству химикатов.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июня.
Жертвами пожара стали не менее 18 человек. Их тела удалось найти, когда огонь взяли под контроль пожарные. Еще около 20 человек успели вовремя покинуть опасную здание.
Работу спасатели пока на месте не прекратили, там пытаются охладить помещение. По их словам, до сих пор угроза возгорания легковоспламеняющихся химикатов. Причины пожара обещают расследовать в полиции. Между тем премьер-министр Индии уже выразил свои соболезнования семьям погибших и пообещал им денежные компенсации.
Как сообщалось, взрыв прогремел на химическом заводе, расположенном в японском городе Иваки в северо-восточной префектуре Фукусима. Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят цинковый порошок для косметики. В результате происшествия пострадали как минимум четыре человека