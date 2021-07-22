В Индии 45 тысяч человек заразились редкой инфекцией после COVID: четыре тысячи умерших

В Индии 45 тысяч человек заразились редкой инфекцией после COVID: четыре тысячи умерших

Пик заболеваемости "черной плесенью" был в мае.

В Индии 45 тысяч человек заразились "черной плесенью" — мукормикозом.

Такие данные обнародовали в местном Минздраве рассказали в ТСН.Ранок 22 июля.

По информации ведомства, более четырех тысяч пациентов умерли от болезни. Пик заболеваемости пришелся на май. В правительстве информаують, что наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в штате Махараштра — 9348.

"Черный грибок" или мукормикоз — это довольно редкая инфекция, вызванная воздействием слизистой плесени, что есть в окружающей среде. Обычно, поражает людей с сильным иммунодефицитом. Количество случаев этой болезни существенно выросла на фоне пандемии коронавируса. Медики предполагают, что это связано с применением стероидов при лечении тяжелых пациентов с коронавируса. Ведь такие препараты серьезно влияют на иммунитет.

Новости мира: в Индии 45 тысяч человек заразились "черным грибком"

Как сообщалось, в Гватемале подтвердили первый смертельный случай мукормикоз у женщины, страдающей диабетом. Связали этот случай с перенесенным коронавируса.

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