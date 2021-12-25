В Индии 87 больных новым штаммом "Омикрон" имели две COVID-прививки: подробности

Несмотря на распространение "Омикрона", в Индии наблюдают уменьшение количества новых больных коронавирусом.

В Индии во время исследования 183 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон" обнаружили, что 87 больных полностью вакцинированы от коронавируса, а еще трое уже получили дополнительную прививку.

Об этом со ссылкой на индийское Министерство здравоохранения в пятницу, 24 декабря, сообщает The Associated Press.

По словам главы Минздрава Индии Раджеша Бхушана, всего в стране новый вариант коронавируса подтвердили у 358 пациентов, 114 из которых уже выздоровели.

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Он также отметил, что в азиатских государствах, в отличие от Северной Америки и Европы, наблюдается уменьшение количества случаев COVID-19. В течение двух последних недель в стране в среднем ежедневно регистрировали около семи тысяч новых инфицирований.

Между тем, 61% населения Индии от 18 лет, указал Бхушан, получил две дозы вакцины от коронавируса.

В сентябре 2020 года и в мае этого года государство охватили масштабные вспышки COVID-19. На пике второго всплеска в Индии каждый день фиксировали более 400 тысяч больных.

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