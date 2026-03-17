В Индии арестовали шестерых украинцев и американца: что известно

Арест / © pixabay.com

Реклама

Специальный суд Национального расследовательского агентства (NIA) в Индии взял под стражу семерых иностранцев, среди которых есть граждане Украины и США. Они арестованы на 11 дней в рамках расследования дела, связанного с подозрениями в сотрудничестве с вооруженными группировками.

Об этом сообщило издание Hindustan Times.

По данным следствия, задержанных доставили в суд в комплексе Патиала-Хаус в Нью-Дели. Судья дополнительных сессий Пршант Шарма принял решение о содержании под стражей до 27 марта. Заседание проходило в закрытом режиме.

Реклама

Среди задержанных — шестеро граждан Украины, которых обнаружили в Дели и Лакхнау, а также один гражданин США, задержанный в Колкате.

В NIA заявляют, что подозреваемые въехали в Индию по визам, после чего отправились в штат Мизорам, который является охраняемой территорией. Оттуда они, по версии следствия, пересекли границу с Мьянмой, где могли контактировать с этническими вооруженными формированиями.

Следователи также утверждают, что задержанные якобы проходили военную подготовку в Мьянме и могли обучать боевиков, связанных с повстанческими группами в Индии. Кроме этого, им вменяют возможную перевозку крупной партии беспилотников из Европы через территорию Индии. В то же время сторона защиты выступила против ходатайства об аресте.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время поездки в Киев генерал США Антонио Агуто получил травму головы после употребления алкоголя. Впоследствии он также потерял тубус с секретными материалами. Пентагон обнародовал детали.