В Индии более 100 млн человек не вернулись за второй дозой COVID-вакцины

В Индии более 100 млн человек не вернулись за второй дозой COVID-вакцины

Минздрав Индии немедленно призывает штаты заняться этой проблемой.

В Индии 103,4 миллиона человек не вернулись за второй дозой вакцины от COVID-19. В связи с этим со следующего месяца медработники приступят к обходу домов для поиска прогульщиков.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что кроме риска заражения коронавирусом "прогулы вакцинации" ставят под угрозу цель Индии по прививанию всех взрослых до 31 декабря.

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Медработница из Найнитала Бхавна Деван говорит, что реакция привитых одной дозой индийцев подобна отношению к своей болезни некоторых пациентов с туберкулезом.

"Они начинают принимать лекарства, а через несколько недель чувствуют себя лучше и прекращают прием, хотя им нужно принимать их в течение шести месяцев, — поделилась врач. — То же самое и с вакциной. Я уверена, что они считают, что одной дозы достаточно, потому что никто не заболевает".

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия призывает штаты заняться этой проблемой и уже аносировал массовый обход помещений для поиска прогульщиков.

В стране первые дозы получили 725 миллионов человек или 77% из 944 миллионов взрослых. В то же время вторую прививку имеют только 316 миллионов человек или 34%.

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В последние 29 дней количество новых ежедневных случаев заболевания в Индии было ниже 30 тысяч, а сейчас показатели колеблются от 13 до 15 тысяч (самые низкие числа за восемь месяцев).

Между тем в стране существенно смягчили карантинные ограничения, в частности возобновили празднования фестивалей.

"Низкий ежедневный уровень новых инфекций заставил многих индийцев поверить, что третья волна маловероятна. Эксперты также говорят, что без нового варианта третья волна кажется отдаленной перспективой", — говорится в материале.

Как сообщалось, регулятор Индии выдал разрешение компании Bharat Biotech на экстренное использование ее вакцины от коронавируса Covaxin для детей от 2 до 18 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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