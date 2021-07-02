В Индии число смертей от коронавируса бьет рекорды, эксперты предупреждают о неизбежной третьей волне COVID-19

В Индии число смертей от коронавируса бьет рекорды, эксперты предупреждают о неизбежной третьей волне COVID-19

Количество смертей от коронавируса в стране превысило 400 тысяч.

В Индии число жертв COVID-19 превысило отметку в 400 тысяч. Эта страна стала третьей в мире после США и Бразилии, которая перешагнула такой высокий порог смертности от коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Как утверждают эксперты, эти цифры на самом деле могут быть гораздо выше, поскольку многие смерти в Индии не регистрируются официально.

Всего в Индии было зарегистрировано более 30 млн случаев, по этому показателю страна уступает лишь США (33,6 млн случаев).

Отмечается, что в последние недели суточный COVID-прирост в Индии упал до 40 тысяч новых эпизодов после пиковых значений в 400 тысяч в мае. Снижение прироста может объясняться введением локдаунов в отдельных штатах.

Эксперты предупреждают, что третья волна коронавируса в стране неизбежна.

Напомним, что "индийский" штамм коронавируса обнаружили в стране в октябре 2020 года. Затем у него обнаружили три подвида. Они отличаются несколькими мутациями в белке и по-разному распространены в странах мира. "Дельта" — штамм продолжает мутировать. Ранее в индийском штате Махараштра обнаружили разновидность "Дельта плюс". Районы, где есть этот вариант, заблокировали.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" — вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации.

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