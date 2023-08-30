Чтобы макаки не нападали на кортежи иностранных лидеров во время саммита G20, люди будут имитировать крики обезьяны лангура – их природного врага.

Около 30 специально обученных людей в Нью-Дели будут отпугивать макак-резус, чтобы они не сорвали саммит G20, который состоится в столице Индии в начале сентября.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на местные власти.

Чтобы макаки не нападали на кортежи иностранных лидеров во время саммита G20, люди будут имитировать крики обезьяны лангура – их природного врага. Для этого мэрия Нью-Дели привлекла от 30 до 40 так называемых "людей-обезьян".

“Мы не можем прогнать обезьян из их природной среды обитания. Поэтому мы направили группу из 30-40 обученных людей, чтобы напугать обезьян”, – сказал в среду, 30 августа, Сатиш Упадхяй, вице-президент муниципального совета Нью-Дели.

По его словам, по одному специально обученному человеку будет размещено в каждой из гостиниц, где будут проживать делегаты, а также в местах, где были замечены обезьяны.

Опасаясь, что макаки могут напасть на кортежи иностранных лидеров во время саммита G20 или съесть цветочные украшения, горсовет обратился в управление лесного хозяйства с просьбой составить план действий.

Для отпугивания приматов на улицах индийской столицы также установили фигуры лангура в натуральную величину.

Фигура обезьяны лангура на улице Нью-Дели / Фото: из соцсетей

Ранее на улицы Нью-Дели выходили специальные патрули в сопровождении дрессированных обезьян-лангуров, но эта практика прекратилась, когда суд счел жестоким содержать этих животных в неволе.

Напомним, Индия, которая в этом году организует саммит лидеров "Большой двадцатки", который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, пригласила российского президента-диктатора Владимира Путина, а украинского президента Владимира Зеленского – нет.

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