В Индии грузовик раздавил автобус с пассажирами, которые возле него спали: десятки жертв

В Индии грузовик раздавил автобус с пассажирами, которые возле него спали: десятки жертв

Более 20 человек оказались в больнице.

Ужасная авария на севере Индии. Десятки человек погибли и пострадали, когда фура врезалась в автобус, рядом с которым спали пассажиры.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Забитый до отказа транспорт сломался, и шансов, что его починят до утра, не было. Транспорт стоял на обочине, и часть пассажиров пошла спать рядом с ним. Среди ночи в автобус въехал грузовик, ее водитель с места аварии скрылся.

18 человек погибли, еще 24 — с травмами попали в больницы. Индийская полиция сейчас разыскивает виновника ДТП.

Новости мира: в Индии фура врезалась в автобус, рядом с которым спали люди - 18 человек погибли

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