В Индии из-за загрязненной воды погибли 10 человек, более 200 — пострадали

Индия / © Associated Press

В городе Индор, который в течение последних лет считался самым «чистым» в Индии, по меньшей мере, 10 человек скончались после употребления питьевой воды, загрязненной сточными водами.

Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере 10 человек умерли и более 200 были госпитализированы городе Индор после вспышки диареи, которая, по словам чиновников, связана с загрязненной питьевой водой.

Среди погибших — 5-месячный мальчик, накормленный коровьим молоком, разведенным водой из-под крана.

Главный врач Индора Мадхав Прасад Хасани сообщил, что питьевая вода в районе Бхагиратхпур города была загрязнена из-за утечки, а анализ воды подтвердил наличие бактерий в трубопроводе.

Шраван Верма, административный чиновник района, сообщил, что власти развернули команды врачей для обхода пациентов от двери к двери и распространяют таблетки хлора для очистки воды.

«Мы обнаружили одно место утечки, которая могла загрязнить воду, и это место было устранено», — сказал Верма.

Ранее сообщалось о том, что 23 человека погибли из-за пожара в ночном клубе индийского штата Гоа.